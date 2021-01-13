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Плющенко, Рудковская и Гном Гномыч вакцинировались «Спутником V»

19:35
Сторис Яны Рудковской. Фото Instagram Евгений Плющенко, Александр Плющенко, Яна Рудковская. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сторис Яны Рудковской. Фото Instagram
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Жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская в сторис в Instagram рассказала, что она вместе с мужем и сыном вакцинировались российским препаратом «Спутник V».

«Мы все сделали прививки. «Спутник V», — написала девушка, приложив фото Плющенко и сына Александра.

В России проходит масштабная вакцинация населения от коронавируса. Более 1,5 миллиона человек привились вакциной «Спутник V».

По данным Роспотребназдора, за минувшие сутки в России зафиксировано 22 850 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших за весь период пандемии — 3 471 053 человека.

Сторис Яны Рудковской. Фото Instagram
Сторис Яны Рудковской. Фото Instagram

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