Плющенко — о гастролях в Пекине: «Отношение болельщиков к фигуристам в России и Китае отличается»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко ответил на вопрос, как проходит его ледовое шоу в Пекине.

«Мы давно выступаем в Китае. И я очень рад, что мое ледовое шоу — первое подобное мероприятие, которое состоялось здесь после пандемии. Рады, как все проходит. Думаю, мы будем сотрудничать и дальше, приедем сюда вновь. Мне кажется, что зрители остались довольны. Мы видим это по аплодисментам, по атмосфере, по подаркам, по отношению фанатов. Конечно, отношение болельщиков к фигуристам в России и Китае отличается. Но наша страна уже избалована фигурным катанием, разными шоу — у нас их много, и это здорово. Это наша культура», — приводит Sport24 слова Плющенко.

С 4 по 6 августа команда Плющенко показывала ледовый спектакль «Лебединое озеро» на площадке Государственного дворца спорта в Пекине, а с 11 по 13 августа представит «Щелкунчик». В шоу принимают участие Марк Кондратюк, Александра Трусова, Софья Муравьева, Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Софья Титова и Вероника Жилина.