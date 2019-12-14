Плющенко рассказал о том, как согласился на реалити-шоу о своей семье

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, как согласился сниматься в проекте «Яна Cупер», названном в честь жены фигуриста. В шоу показывается жизнь одной из самых влиятельных бизнес-леди российского шоу-бизнеса и ее семьи.?

— Вы выкладываете нам все. Снимаете себя всегда и везде.

— Да, почти.

— Евгений, скажите, вам не обидно, что проект называется не «Женя Cупер», например?

— Все для жены. Главное, чтобы ей было приятно и нравилось. И я хочу сказать, что мы не все снимаем, как ты говоришь. Есть откровения, но не всю жизнь показываем.

— Любому человеку будет непросто, если его будут постоянно снимать. Как легко вы согласились?

— Не постоянно идут съемки. Камера не постоянно с нами. Я согласился три года назад, когда мы начинали этот проект. Сейчас, наконец-то, все срослось. Мне кажется, было важно показать нашим людям, как тренируется мой сын, как не все просто, как непросто даются деньги и слава, как зарабатываются медали, как строятся шоу, как шьются костюм. Хотелось показать, потому что иногда читаешь комментарии, пишут, что будто все падает с неба. Мне кажется, даже просто это показать будущим детям, которые идут в спорт, которые тренируются.