Плющенко — о работе с учениками: «Занимаюсь со всеми, но естественно есть лидеры. Им достается больше времени»

Двукратный олимпийский чемпион, ныне тренер Евгений Плющенко рассказал о своем подходе в тренерской работе и внутренней конкуренции в своей академии.

«Занимаюсь со всеми, но, естественно, есть лидеры, топы, которым ты больше времени уделяешь. Когда до стартов остается дней пять, то понятно, что больше двигаешься с теми, кто и поедет на соревнования. Но я стараюсь в целом уделять всем время. В моих двух группах есть разного уровня спортсмены. Есть 10-летние девчонки, которые очень толковые: Парсегова, например, которая в этом возрасте скоро должна четверной тулуп сделать, есть Грицкова, прыгающая тройной аксель. Вижу, что с ними и нужно работать. Ведь это достаточно хорошее будущее фигурного катания.

Понятно, что больше внимания лидерам. Это логично и нормально. Еще раз говорю, я придерживаюсь методике Алексея Николаевича Мишина. Ты должен доказать, и я ему доказывал. Когда он меня взял, у него были Урманов, Ягудин, Татауров, Новосельцев. Он больше с ними возился, я где-то там... Он мне задания давал, может быть, подсказывал один-два раза за тренировку. А потом, понятно дело, все были забыты, потому что я заслужил внимание тренера. И у нас в группе много хороших спортсменов. Всем стараюсь уделить время", — сказал Плющенко «СЭ».

Отметим, что фигуристка Плющенко Софья Титова выиграла этап «Гран-при России» в Казани среди юниорок. В короткой программе она исполнила тройной аксель.