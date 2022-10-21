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Сегодня, 10:00

Плющенко рассказал о своем будущем в медиафутболе

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Евгений Плющенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко в разговоре с «СЭ» оценил свою возможность возвращения в медиафутбольную лигу. Фигурист должен был выступать за «Броук Бойз», но в одном из матчей получил травму, а затем назвал «стычки и грязь» отличительной чертой лиги.

«Ждать ли меня в медиафутболе? Я создал свою команду «Союз чемпионов» по хоккею, и мы играем в любительской хоккейной лиге. Играем очень здорово, три матча выиграли. Буквально в воскресенье у нас следующая игра. По футболу пока пауза. Все-таки очень травмоопасный вид спорта. И моя стихия больше ледовая. Пока нет. Но, может быть, в каких-то матчах — да», — рассказал Плющенко.

Евгений Плющенко. «Как я могу прийти в чужой дом и сказать — вот он я, нарисовался?» Плющенко — о возвращении на лед

Евгений Плющенко
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