Плющенко рассказал о состоянии здоровья Косторной

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о состоянии своей подопечной, чемпионки Европы Алены Косторной. Фигуристка пропустила чемпионат России из-за коронавируса. По словам Плющенко, в его академию нанес визит вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник.

«Приезжал Александр Рафаилович Лакерник. Проанализировали программы наших спортсменов в преддверии предстоящих стартов, — написал Плющенко в Instagram. — Разобрали новую произвольную Алены Косторнои?. Важно, что все остались довольны результатом! Алена восстанавливается, настрои? хорошии?. Сергею Александровичу и ее хореографу Ше-Линн Бурн интересно искать новые идеи — это безусловно шаг вперед! Пока все идет по плану и в штатном режиме. Все довольны, и Алена улыбается — это также важно, потому что у нее был сложныи? период восстановления после болезни, но характер и желание есть. Будем работать и совершенствоваться дальше!».