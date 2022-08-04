Евгений Плющенко: «Академия работает в том же режиме, готовится к сезону»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал «СЭ» о планах работы академии «Ангелы Плющенко» в преддверии нового сезона.

«Несмотря на отстранения и текущую ситуацию, у нас академия работает в том же режиме, готовится к сезону. 15-го августа пройдут в Новогорске прокаты юниорской сборной. Мы едем туда. В сентябре у нас тоже запланированы некоторые мероприятия», — сказал Плющенко «СЭ».

39-летний Плющенко завершил карьеру в марте 2017 года, а в апреле открыл академию «Ангелы Плющенко».