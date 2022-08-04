Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 09:20

Евгений Плющенко: «Академия работает в том же режиме, готовится к сезону»

Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал «СЭ» о планах работы академии «Ангелы Плющенко» в преддверии нового сезона.

«Несмотря на отстранения и текущую ситуацию, у нас академия работает в том же режиме, готовится к сезону. 15-го августа пройдут в Новогорске прокаты юниорской сборной. Мы едем туда. В сентябре у нас тоже запланированы некоторые мероприятия», — сказал Плющенко «СЭ».

39-летний Плющенко завершил карьеру в марте 2017 года, а в апреле открыл академию «Ангелы Плющенко».

Фигурное катание
Евгений Плющенко
0
Читайте также
Польза и вред холестерина, пять мифов о холестерине в крови
Ловрен может покинуть «Зенит», ЦСКА купил уругвайца, а «Динамо» защитника сборной Израиля. Главные трансферы и слухи РПЛ на 3 августа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Плющенко об отстранении россиян: «Фигуристы, как солдаты, должны быть готовым к любым решениям»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости