Плющенко рассказал, как раньше собирал бутылки

Российский тренер, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, как после переезда в Санкт-Петербург в возрасте двенадцати лет он собирал бутылки.

«Мы с мамой сняли комнату в коммунальной квартире с пятью соседями, — приводит слова Плющенко Tatler. - Комнатка была очень маленькая: помещался диванчик и одна раскладушка, стоял маленький стол, один стул и шкаф тоже небольшой. За стеной жил человек, который каждый день напивался. А стека между нашими комнатами была из картона. И вот он её постоянно пробивал к нам. Зато жить там было удобно: до дворца спорта «Юбилейный» буквально пять минут. Батя старался как мог. Родители, кстати, чуть не продали в Волгограде все.

Тогда можно было продать там квартиру, гараж, дачу и купить на эти деньги в Питере комнату в коммунальной квартире. Мне было двенадцать лет, но я сказал: «Ни в коем случае этого не делайте. Если у меня не получится, где мы будет жить и что будем делать?» Тяжелое было время. Мы с мамой собирали бутылки. Она стеснялась этого очень, я говорил" «Мама, постой, я сейчас сам сбегаю». Шли на тренировку или с тренировки собирали бутылки".