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Плющенко рассказал, как Косторная оказалась в его академии

14:10
Алена Косторная и Евгений Плющенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алена Косторная и Евгений Плющенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Тренер Евгений Плющенко рассказал, как узнал о том, что чемпионат Европы Алена Косторная хочет перейти в его академию.

— Алена Косторная позвонила Сергею Розанову и сказала, что хочет перейти в нашу академию, — рассказал Плющенко в эфире телеканала «Россия 24». —  Хочет заниматься с нашими тренерами. Он мне позвонил и сообщил, что спортсменка изъявила такое желание.

«А почему нет? Давай пообщаемся. Если ее что-то там не устраивает, то я готов ее взять. Такая возможность у меня есть», — ответил я. Вот как все происходило.

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