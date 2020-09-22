Плющенко рассказал, как Косторная оказалась в его академии
14:10
Тренер Евгений Плющенко рассказал, как узнал о том, что чемпионат Европы Алена Косторная хочет перейти в его академию.
— Алена Косторная позвонила Сергею Розанову и сказала, что хочет перейти в нашу академию, — рассказал Плющенко в эфире телеканала «Россия 24». — Хочет заниматься с нашими тренерами. Он мне позвонил и сообщил, что спортсменка изъявила такое желание.
«А почему нет? Давай пообщаемся. Если ее что-то там не устраивает, то я готов ее взять. Такая возможность у меня есть», — ответил я. Вот как все происходило.
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