Плющенко рассказал, как Косторная оказалась в его академии

Тренер Евгений Плющенко рассказал, как узнал о том, что чемпионат Европы Алена Косторная хочет перейти в его академию.

— Алена Косторная позвонила Сергею Розанову и сказала, что хочет перейти в нашу академию, — рассказал Плющенко в эфире телеканала «Россия 24». — Хочет заниматься с нашими тренерами. Он мне позвонил и сообщил, что спортсменка изъявила такое желание.

«А почему нет? Давай пообщаемся. Если ее что-то там не устраивает, то я готов ее взять. Такая возможность у меня есть», — ответил я. Вот как все происходило.