Плющенко рассказал, что Жилиной нужно адаптироваться к новым условиям

Тренер фигуристки Вероники Жилиной Евгений Плющенко заявил, что спортсменка была готова к финалу Кубка России. Однако 12-летней фигуристке потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к новым условиям работы.

«Ей всего 12 лет, — сказал Плющенко ТАСС. — Да, мы хотим видеть от нее прыжки ультра-си, но это очень сложно, это же дети, хотя они и делают уникальные вещи, и Веронике, повторюсь, всего 12 лет. В короткой она немного перегорела, так хотела всю программу сделать, а в произвольной показала достойное катание, рабочий прокат с другим настроением, нежели в короткой, не была зажата. Да, тройной аксель не получился, но прыгала она его достаточно комфортно, удобно, значит, надо больше соревноваться, чем мы и займемся.

Веронике нужно время, чтобы адаптироваться к новым условиям после смены тренеров, школы.

Работаем дальше, вся жизнь впереди. Мне не нужно, чтобы девочки катали в 12-13 великолепно, а в 15-16 заканчивали, я хочу вытащить их на большую арену, на чемпионаты Европы, мира, на Олимпийские игры. Неправильно, когда они рано травмируются и сходят с этого пробега».

Жилина, которая в 12 лет владеет тройным акселем и четверным тулупом, в настоящее время тренируется под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и своей матери Людмилы Алферовой.