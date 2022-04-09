Плющенко рассказал, что ввел вознаграждение за четверные прыжки для учеников академии

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что спортсмены его академии будут получать денежное вознаграждение за четверные прыжки.

«Новый день — новые правила! Теперь за любой новый исполненный четверной прыжок спортсмены «Ангелов Плющенко» получают денежные вознаграждения от наших спонсоров!

Никита Сарновский уже получил два конверта! Кто следующий?» — написал Плющенко в соцсетях.

Под руководством Плющенко тренируются Никита Сарновский, Вероника Жилина, Софья Муравьева, Анастасия Зинина и другие.