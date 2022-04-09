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Сегодня, 10:00

Плющенко рассказал, что ввел вознаграждение за четверные прыжки для учеников академии

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что спортсмены его академии будут получать денежное вознаграждение за четверные прыжки.

«Новый день — новые правила! Теперь за любой новый исполненный четверной прыжок спортсмены «Ангелов Плющенко» получают денежные вознаграждения от наших спонсоров!

Никита Сарновский уже получил два конверта! Кто следующий?»  написал Плющенко в соцсетях.

Под руководством Плющенко тренируются Никита Сарновский, Вероника Жилина, Софья Муравьева, Анастасия Зинина и другие.

Евгений Плющенко
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