Плющенко рассказал, что весной переболел пневмонией

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что весной у него было подозрение на коронавирус.

«Я привился (от коронавируса). В группе у меня многие переболели, я сам лежал в реанимации в самом начале пандемии, весной. Думал, коронавирус, но тесты показали, что ничего нет — ни вируса, ни антител», — цитирует Плющенко «РБК Спорт».

Ранее сообщалось, что ученицы 38-летнего специалиста Алена Косторная и Валерия Шульская пропустят чемпионат России по фигурному катанию, так как не успели восстановиться после коронавируса. Турнир проходит в Челябинске с 24 по 27 декабря.