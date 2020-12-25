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Плющенко рассказал, что весной переболел пневмонией

Евгений Плющенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгений Плющенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что весной у него было подозрение на коронавирус.

«Я привился (от коронавируса). В группе у меня многие переболели, я сам лежал в реанимации в самом начале пандемии, весной. Думал, коронавирус, но тесты показали, что ничего нет — ни вируса, ни антител», — цитирует Плющенко «РБК Спорт».

Ранее сообщалось, что ученицы 38-летнего специалиста Алена Косторная и Валерия Шульская пропустят чемпионат России по фигурному катанию, так как не успели восстановиться после коронавируса. Турнир проходит в Челябинске с 24 по 27 декабря.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/5fe581369a7947badef055a6

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