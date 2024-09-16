Плющенко рассказал, что построил футбольное поле в «Горках-10»

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что построил футбольное поле на своей базе в Подмосковье, а также планирует открыть школы тенниса и падел-тенниса.

«Мы создаем у нас в «Горках-10» школу футбола, я построил футбольное поле, взял тренеров. В перспективе — школа тенниса и падел-тенниса», — цитирует Плющенко ТАСС.

Ранее Плющенко рассказал ТАСС, что в «Горках-10» с 20 по 22 сентября пройдет первенство Московской области по фигурному катанию.