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Сегодня, 17:05

Плющенко рассказал, что построил футбольное поле в «Горках-10»

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Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что построил футбольное поле на своей базе в Подмосковье, а также планирует открыть школы тенниса и падел-тенниса.

«Мы создаем у нас в «Горках-10» школу футбола, я построил футбольное поле, взял тренеров. В перспективе — школа тенниса и падел-тенниса», — цитирует Плющенко ТАСС.

Ранее Плющенко рассказал ТАСС, что в «Горках-10» с 20 по 22 сентября пройдет первенство Московской области по фигурному катанию.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Футбол
Евгений Плющенко
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