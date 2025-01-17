Плющенко рассказал, что Муравьева восстановила тройной аксель

Евгений Плющенко, тренер фигуристки Софьи Муравьевой, рассказал, что она продолжает подготовку к чемпионату России по прыжкам и восстановила тройной аксель.

«У Сони отлично идет подготовка. Восстановилась ли она морально и физически после чемпионата России? Она очень сильна морально и физически. Приступила ли к восстановлению тройного акселя? Она делает его.

Она очень хорошо откатала короткую и произвольную программы на чемпионате России. Это не ее место, которое ей поставили судьи. Это все прекрасно знают, с этим все согласны», -цитирует Плющенко ТАСС.

18-летняя Муравьева в прошлом сезоне спортсменка заняла 2-е место на чемпионате России и выиграла этап Гран-при России в Казани. В текущем сезоне Муравьева стала четвертой на чемпионате страны.