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Плющенко: «Задача Игнатова на прокатах была кататься достойно, чтобы встряхнуться и войти в сезон»

Алина Савинова
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Двукратный олимпийский чемпион и тренер академии «Ангелы Плющенко» Евгений Плющенко рассказал, какая задача стояла перед фигуристом Макаром Игнатовым на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.

«Самое главное — чемпионат России, это для нас главный старт. Макар — очень хороший спортсмен. Но ему всегда чего-то не хватало, может быть, уверенности, где-то даже злости. Сейчас на контрольных прокатах ему не надо было показывать какой-то сверхъестественный результат, задача была кататься достойно, чтобы просто встряхнуться, войти в сезон. Я давно его знаю, с детства он катался со мной в группе еще малышом, мы играли вместе в футбол. Никакого особого момента притирки в новой команде у него не было — он уже взрослый спортсмен. И, как мой тренер меня учил, иногда нужно отталкиваться от спортсмена, это важный момент», — приводит ТАСС слова Плющенко.

Игнатов перешел в академию «Ангелы Плющенко» в конце прошлого сезона, до этого он тренировался в команде Евгения Рукавицына.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Евгений Плющенко
Макар Игнатов
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