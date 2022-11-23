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Сегодня, 16:10

Плющенко рассказал, что думает о прогрессе российского фигурного катания в условиях международной изоляции

Виктория Кравченко
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что несмотря на международную изоляцию, российское фигурное катание продолжает прогрессировать.

«Мы точно прогрессируем, если мы говорим о моих спортсменах и мою школу. Мы прогрессируем с Никитой Сарновским, который показал три четверных прыжка и два три с половиной оборота акселя, и занял второе место на этапе Гран-при России. Есть спортсмены из других школ, которые тоже прогрессируют, есть, кто неудачно где-то откатались. Вообще, фигурное катание в России двигается достаточно неплохо», — цитирует Плющенко Legalbet.

Российские фигуристы не могут участвовать в международных соревнованиях из-за отстранения на фоне ситуации на Украине.

Источник: https://legalbet.ru/news/plyushenko-o-figurnom-katanii-rossii-v-usloviyah/
Фигурное катание
Евгений Плющенко
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