Плющенко рассказал, что думает о прогрессе российского фигурного катания в условиях международной изоляции

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что несмотря на международную изоляцию, российское фигурное катание продолжает прогрессировать.

«Мы точно прогрессируем, если мы говорим о моих спортсменах и мою школу. Мы прогрессируем с Никитой Сарновским, который показал три четверных прыжка и два три с половиной оборота акселя, и занял второе место на этапе Гран-при России. Есть спортсмены из других школ, которые тоже прогрессируют, есть, кто неудачно где-то откатались. Вообще, фигурное катание в России двигается достаточно неплохо», — цитирует Плющенко Legalbet.

Российские фигуристы не могут участвовать в международных соревнованиях из-за отстранения на фоне ситуации на Украине.