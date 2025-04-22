Плющенко о переходе Муравьевой к Мишину: «Буду следить за твоими успехами»

Евгений Плющенко, двукратный олимпийский чемпион, разместил пост, в котором прокомментировал переход своей бывшей ученицы Софьи Муравьевой в группу тренера Алексея Мишина.

«Соня, мы прошли с тобой 5-летний путь. Он был интересным и ярким! Были программы, которые раскрыли тебя как высококлассную спортсменку! Выучили с тобой аксель в 3,5 оборота, который тебя поднял на совершенно другой уровень!

Впереди у тебя новый путь — у великого Алексея Николаевича Мишина, это лучшее решение для твоей дальнейшей карьеры, которое я не мог не поддержать, несмотря на наши сложные отношения в конце сезона. Буду следить за твоими успехами под руководством нового штаба! У тебя прекрасный наставник, с которым я прошел 20-летний ярчайший путь в своей карьере.

Ты все сможешь! Я в тебя верю!» — написал Плющенко в Telegram-канале.

18-летняя фигуристка Софья Муравьева приступила к тренировкам под руководством Алексея Мишина в Санкт-Петербурге.

«Сегодня не только прекрасное солнце встретило меня в Питере, но и замечательные люди, «Юбилейный» и новая глава в моей жизни. Спасибо, Алексей Николаевич, надеюсь, мы пройдем с вами интересный и яркий путь», — написала Муравьева в социальных сетях.