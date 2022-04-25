Плющенко об отмене этапа «Гран-при» в России: «Нам не надо питать иллюзий. Нужны соревнования внутри страны»

Двукратный олимпийский чемпион, российский тренер Евгений Плющенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) отменить проведение этапа «Гран-при» в России в сезоне 2022/23.

«Я к этому был готов уже давно. Думаю, все остальные тоже. Мы сейчас не должны питать иллюзий, что нам дадут какие-либо международные старты. Наши спортсмены должны продолжать тренироваться. Надо делать соревнования высокого уровня внутри страны. Надеюсь, в скором времени все поменяется. Стоит ли подавать в Спортивный арбитражный суд (CAS)? Это вопрос к федерации», — сказал Плющенко «СЭ».

Турнир должен был пройти с 26 по 28 ноября 2022 года.