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25 апреля, 11:48

Плющенко об отмене этапа «Гран-при» в России: «Нам не надо питать иллюзий. Нужны соревнования внутри страны»

Плющенко прокомментировал отмену этапа «Гран-при» в России
Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Двукратный олимпийский чемпион, российский тренер Евгений Плющенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) отменить проведение этапа «Гран-при» в России в сезоне 2022/23.

«Я к этому был готов уже давно. Думаю, все остальные тоже. Мы сейчас не должны питать иллюзий, что нам дадут какие-либо международные старты. Наши спортсмены должны продолжать тренироваться. Надо делать соревнования высокого уровня внутри страны. Надеюсь, в скором времени все поменяется. Стоит ли подавать в Спортивный арбитражный суд (CAS)? Это вопрос к федерации», — сказал Плющенко «СЭ».

Турнир должен был пройти с 26 по 28 ноября 2022 года.

Фигурное катание. Этап «Гран-при» по фигурному катанию в России не пройдет в новом сезоне
Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Евгений Плющенко
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