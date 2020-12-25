Плющенко прокомментировал неудачное выступление Трусовой на этапе «Гран-При» в Москве
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался по поводу выступления своей ученицы Александры Трусовой на на этапе «Гран-при» в Москве.
«Если говорить о Саше Трусовой, то я оцениваю этот старт как неудачный. У нее бешеное рвение прыгать очень много четверных прыжков, и я Сашу просто останавливаю: ей не надо делать столько прыжков. К тому же я меняю всю систему подготовки: она все-таки долгое время каталась в одной системе, а у меня совершенно другая, поэтому нужно немного времени на адаптацию. На Гран-При Саша не откатала на своем уровне из-за травмы», — цитирует Плющенко Olympic Channel.
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова на этапе «Гран-при России» впервые во взрослой карьере не смогла чисто исполнить ни одного четверного прыжка без ошибок и не попала в призовую тройку.
Дополнительная информация:
https://www.olympicchannel.com/ru/stories/news/detail/%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%82%D1%
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