Плющенко прокомментировал неудачное выступление Трусовой на этапе «Гран-При» в Москве

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался по поводу выступления своей ученицы Александры Трусовой на на этапе «Гран-при» в Москве.

«Если говорить о Саше Трусовой, то я оцениваю этот старт как неудачный. У нее бешеное рвение прыгать очень много четверных прыжков, и я Сашу просто останавливаю: ей не надо делать столько прыжков. К тому же я меняю всю систему подготовки: она все-таки долгое время каталась в одной системе, а у меня совершенно другая, поэтому нужно немного времени на адаптацию. На Гран-При Саша не откатала на своем уровне из-за травмы», — цитирует Плющенко Olympic Channel.

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова на этапе «Гран-при России» впервые во взрослой карьере не смогла чисто исполнить ни одного четверного прыжка без ошибок и не попала в призовую тройку.