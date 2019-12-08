Плющенко пробил заливочную трубку во время ледового шоу в Румынии

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко оказался в комичной ситуации во время выступления на ледовом шоу в Румынии. В концовке программы он пробил коньком трубку для заливки льда. Фигурист рассказал, что организаторы шоу неудачно подготовили каток.

«Сегодня было самое удивительное шоу в моей жизни, - написал Плющенко в Instagram. - Шоу должно было состояться вчера в 19:00, но на 18:00 лед даже был не наморожен: лужи, торчащие трубки, не то что прыгать, кататься было бы невозможно. Я такого не видел никогда. Вместе с организаторами наша команда рискнула и перенесла шоу на сегодняшнее утро в 9:30 утра, так как вечером у нас уже Будапешт.

Честно говоря, не ожидал увидеть полный зал в такое раннее время. Я откатал за свою жизнь больше 3000 шоу, но я никогда не видел таких проблем с намороженным льдом (который в итоге так и не сделали нормально) и никогда так рано утром не катался для зрителей! Лед нас все равно подвел, помимо дырки в середине льда, которую все аккуратненько объезжали, к концу шоу лед начал таять и трескаться, но мы все-таки рискнули с Саней в финале прыгнуть. Он прыгнул и упал, я тоже прыгнул, попал коньком в водяную трубку, упал и случился фонтан де Треви! Вы когда-нибудь такое видели? Я точно нет! Вот такое у нас незабываемое было шоу. Не представляю, что сделают организаторы с компанией по заморозке льда, но вчера меня зрители про перенос шоу хотели разорвать на кусочки, а сегодня провожали нас стоя аплодисментами! Все-таки в Европе по-прежнему любят фигурное катание и это очень здорово!"