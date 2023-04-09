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Сегодня, 23:01

Плющенко: «Желаю Костомарову здоровья. Роман — сильный мужчина и великий спортсмен»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Дарья Алексеева
Корреспондент
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Роман Костомаров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко пожелал здоровья олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову.

«Я могу пожелать ему только здоровья. Как и всем нам. Не дай бог такого никому. Это большая трагедия, но жизнь на этом не останавливается. Роман — сильный мужчина, великий спортсмен. Дай бог ему здоровья. Больше ничего говорить не хочу», — сказал Плющенко.

3 апреля стало известно, что олимпийский чемпион уже пользуется соцсетями.

Костомаров борется с болезнью с начала января. Первоначальный диагноз «пневмония» вызвал многочисленные осложнения, приведшие к ампутации конечностей.

Евгений Плющенко
Роман Костомаров
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