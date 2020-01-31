Плющенко поздравил Титову с победой на первенстве Москвы. Она обошла ученицу Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поздравил Софью Титову с победой на первенстве Москвы среди девушек младшего возраста. Она на 2,32 балла опередила Любовь Рубцову из группы Этери Тутберидзе.

— С первой победой тебя, Софа. Год назад когда ты пришла к нам в академию после этих соревнований — ты была 23-я, a сегодня уже 1-я! Спасибо всему нашему тренерскому составу за работу и родителям за доверие! Идем дальше!Бомбим, чемпионка! — написал Плющенко в своем Instagram.