Плющенко поздравил Титову с победой на этапе Кубка России

Российский тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко поздравил ученицу своей академии Софью Титову с победой на этапе Кубка России в Сызрани.

Фигуристка стала первой в соревнованиях юниорок. В произвольной программе она чисто исполнила каскад тройной аксель — двойной тулуп. Титова набрала по сумме двух прокатов 207,06 балла.

«Новый день — новая победа! Я не могу быть более гордым и счастливым за мою мисс Софи. Я хотел бы поздравить Софью от имени академии «Ангелы Плющенко» с прекрасной победой. Ее каскад тройной аксель — двойной тулуп в произвольной программе сделал мой день», — написал Плющенко.

Титова перешла в академию Плющенко из группы Этери Тутберидзе. Фигуристка в марте 2020 года победила на первенстве России среди спортсменок младшего возраста.