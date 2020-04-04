Плющенко поучаствовал в челлендже с переодеванием и перевоплотился в свою жену

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поучаствовал в новом челлендже. Видео опубликовано в его Instagram, а также в Instagram его супруги Яны Рудковской.

По условиям задания, пара должна снять себя на видео, после чего они меняются одеждой. В ролике и сын фигуриста Александр.

На данный момент все спортивные соревнования в России приостановлены из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, на вечер 4 апреля всего выявлен 1 170 159 случаев заражения коронавирусом на территории 203 стран. Умерших — 63 832 человека, выздоровело — 237 978.

По данным Роспотребнадзора, в России всего зарегистрирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных исхода, выздоровели 333 человека.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

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