Плющенко посоветовал Коляде перейти к Алексею Мишину

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко в интервью "СЭ" дал совет российскому фигуристу Михаилу Коляде. По его мнению, спортсмену стоит сменить тренера и перейти Алексею Мишину.

В текущем сезоне Коляда стал лучшим среди российских мужчин на чемпионате мира в Сайтаме, заняв шестое место. На чемпионате России фигурист стал вторым, на чемпионате Европы - пятым.

– Если у женщин у нас космос, то у мужчин все совсем по-другому. В чем причина, как мы до такого докатились?

– (долгая пауза, вздыхает) Просто хочу сказать, что мальчики... У нас есть молодые ребята, да, но нужно время. Мальчики тренируются по-другому, что-то жалеют себя. Относятся к себе непонятно. У меня были в группе ребята, ушли, слава богу. Захожу в зал – а они что-то в зеркале у себя на лице высматривают. Нарциссизм. А нужно пахать. Есть Алексей Николаевич Мишин, который тренирует в Питере. Идите сходите к нему, он с удовольствием вас возьмет.

– Это вы про кого?

– Про Коляду. Ну не получается у вас, нет результата. Посмотрите, подумайте. Может, Алексей Николаевич даст вам некий посыл. Максим Ковтун вот приходил ко мне. Да, у нас немного не получилось, это была такая пробная история. Но Макс – очень талантливый парень, он сначала завелся. Просто так вышло, что я много уезжал на шоу, а ему нужно было, чтобы я сидел с ним постоянно. Тем не менее, я всегда открыт, мы с Максом вместе прыгали аксель в 3,5 оборота.

Это было интересно, конечно, когда тренер прыгает при спортсмене, такая мотивация для него. У меня свой подход и свое видение многих вещей, не зря я стал долгожителем в большом спорте. Делюсь секретами, но пока еще не всеми. (Дмитрий Кузнецов)

Плющенко – о российских фигуристах: "Они что-то в зеркале у себя на лице высматривают, а нужно пахать"