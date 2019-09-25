Плющенко посадил шестилетнего сына за руль

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко во время отпуска в Карелии в сельской местности посадил своего шестилеьтнего сына за руль. Видео выложила в Instagram его супруга Яна Рудковская. На нем мальчик сидит на клоленях у Плющенко.

Ролик вызвал критическую реакцию у пользователей сети:

— Правила дорожного движения еще никто не отменял для чемпионов.

— Нельзя за руль сажать ребенка, одного уже оштрафовали за видео.

— Вот гаишники обрадуются, материальную помощь попросят у наших звезд.