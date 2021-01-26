Плющенко положительно отнесся к возможности сотрудничать с Тутберидзе на турнире в Москве

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко положительно оценил возможность работы в одной команде с тренером Этери Тутберидзе на Кубке Первого канала. Прошедшим летом от Тутберидзе в академию Плющенко ушли Александра Трусова и Алена Косторная.

— Я положительно отношусь к Этери Георгиевне — да, мы конкуренты, это естественно, поскольку у нас есть классные спортсмены, — цитирует ТАСС Плющенко. — Соревноваться надо на льду, но, когда ты снял коньки, можно дружить — это мой принцип, это моя позиция. Окажемся в одной команде, значит будем вместе помогать ребятам добиться лучшего результата, значит будем на одной стороне. Я ни с кем не воюю, я уже не раз об этом говорил, остальное — результат раскачки в прессе.

Командный турнир пройдет в Москве с 5 по 7 февраля. Он будет состоять из двух частей: в первый день пройдет прыжковый турнир, а затем — командные соревнования в короткой и произвольной программах.