Плющенко показал видео с танцем Рудковской и Гном Гномыча под хит «Не пара»
3 июля 2020, 19:08
Бывший фигурист, тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал новое видео в Instagram.
На видео супруга Плющенко Яна Рудковская и их сын Александр по прозвищу Гном Гномыч танцуют под песню украинского дуэта Потап и Настя Каменских «Не пара».
Ранее в Instagram Александра Плющенко был опубликован ролик, где мальчик попросил маму включить ему песню Михаила Круга «Золотые купола». Мальчик до этого заявил, что хочет превзойти своего отца.
37-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы.
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