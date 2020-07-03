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Плющенко показал видео с танцем Рудковской и Гном Гномыча под хит «Не пара»

3 июля 2020, 19:08
Гном Гномыч танцует. Фото Instagram.
Гном Гномыч танцует. Фото Instagram.
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Бывший фигурист, тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал новое видео в Instagram.

На видео супруга Плющенко Яна Рудковская и их сын Александр по прозвищу Гном Гномыч танцуют под песню украинского дуэта Потап и Настя Каменских «Не пара».

Ранее в Instagram Александра Плющенко был опубликован ролик, где мальчик попросил маму включить ему песню Михаила Круга «Золотые купола». Мальчик до этого заявил, что хочет превзойти своего отца.

37-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CCL3VFVKz1v/

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