Плющенко показал, как фигуристы играют в хоккей

Российский тренер Евгений Плющенко опубликовал в Instagram видео, в котором фигуристы его академии играют в хоккей. Также в игре принял участие сын Плющенко и Яны Рудковской Гном Гномыч.

«Ночная лига! Команда Трусовых против команды Плющенко-Батуриных при поддержке спортсменов «Ангелов Плющенко» .В хоккеи? играют не только настоящие мужчины! Впервые в истории спортсменка играет в хоккеи? не только со своим тренером, но и со своим папои? и младшим братом! Боец!» — написал Плющенко.