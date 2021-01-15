ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Плющенко показал, как фигуристы играют в хоккей

01:52
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Российский тренер Евгений Плющенко опубликовал в Instagram видео, в котором фигуристы его академии играют в хоккей. Также в игре принял участие сын Плющенко и Яны Рудковской Гном Гномыч.

«Ночная лига! Команда Трусовых против команды Плющенко-Батуриных при поддержке спортсменов «Ангелов Плющенко» .В хоккеи? играют не только настоящие мужчины! Впервые в истории спортсменка играет в хоккеи? не только со своим тренером, но и со своим папои? и младшим братом! Боец!» — написал Плющенко.

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