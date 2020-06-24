Плющенко показал, как его ученики бегают под дождем на сборах в Кисловодске

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко продолжает тренировки со своей группой в Кисловодске.

— Все работают, все бегут даже в дождь, — отмечено в аккаунте академии Плющенко. — Кросс. Сборы в Кисловодске с тренерами Евгением Плющенко, Сергеем Розановым, Дмитрием Михайловым, Людмилой Алферовой.

Ранее стало известно, что российская фигуристка Арина Парсегова покинула группу Этери Тутберидзе и присоединилась к академии Плющенко.