ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Плющенко показал, как его ученики бегают под дождем на сборах в Кисловодске

24 июня 2020, 21:19
Теги:

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко продолжает тренировки со своей группой в Кисловодске.

— Все работают, все бегут даже в дождь, — отмечено в аккаунте академии Плющенко. — Кросс. Сборы в Кисловодске с тренерами Евгением Плющенко, Сергеем Розановым, Дмитрием Михайловым, Людмилой Алферовой.

Ранее стало известно, что российская фигуристка Арина Парсегова покинула группу Этери Тутберидзе и присоединилась к академии Плющенко.

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
9
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир