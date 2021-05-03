Плющенко показал, как его «Ангелы» готовятся к весенним сборам
13:04
Тренер Евгений Плющенко в своем Instagram опубликовал новое видео. В ролике нарезка с тренировок его команды «Ангелы Плющенко» к новому сезону в фигурном катании.
«Готовимся к нашим весенним сборам», — написал Плющенко.
Напомним, что 1 мая Плющенко объявил об окончании контракта с фигуристкой Александрой Трусовой.
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