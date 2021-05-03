Плющенко показал, как его «Ангелы» готовятся к весенним сборам

Тренер Евгений Плющенко в своем Instagram опубликовал новое видео. В ролике нарезка с тренировок его команды «Ангелы Плющенко» к новому сезону в фигурном катании.

«Готовимся к нашим весенним сборам», — написал Плющенко.

Напомним, что 1 мая Плющенко объявил об окончании контракта с фигуристкой Александрой Трусовой.