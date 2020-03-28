Плющенко показал импровизацию за день до закрытия ледовой арены. Видео

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко во время тренировки в своей школе показал дорожку шагов. По его словам, это была спонтанная импровизация, которая произошла за день до закрытия ледовой арены.

- Импровизация... за день до закрытия ледовой арены..., — подписал видео Плющенко в Instagram.

?Напомним, что с 21 марта в Москве из-за пандемии коронавируса временно закрылись фитнес-клубы, бассейны, аквапарки и другие спортивные учреждения.

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