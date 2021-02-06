Плющенко показал фото с Мишиным и Гном Гномычем: «Мой второй папа»

Российский тренер, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал в Instagram фото с сыном Александром и своим тренером Алексеем Мишиным, которому 8 марта исполнится 80 лет.

«Мой Великий тренер Алексей Николаевич Мишин (с которым я проработал 22 года, прошел 4 Олимпиады,завоевал 4 Олимпийские медали и все мои титулы), — говорится в сообщении. — Мой второй папа в гостях в Академии! Скоро у моего бессменного тренера юбилей — 80 лет! Обсудили как будем его поздравлять на шоу в его честь в Санкт-Петербурге 6 марта».

Напомним, что Мишин тренирует Елизавету Туктамышеву, Михаила Коляду, Софью Самодурову, Анастасию Гулякову и Евгения Семененко.