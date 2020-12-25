Плющенко показал большой палец вниз после объявления оценок Трусовой

Тренер фигуристки Александры Трусовой, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко выразил недовольство оценками спортсменки за короткую программу на чемпионате России.

Плющенко показал большой палец вниз в эфире «Первого канала» после того, как были объявлены оценки.

Евгений Плющенко. Фото «Первый канал»

Трусова получила за свой прокат 75,76 балла, заняв четвертое место. Произвольная программа пройдет завтра, начало — в 17.00 (мск).