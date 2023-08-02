Плющенко планирует открыть в Китае школы по фигурному катанию

Российский тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко объяснил, зачем приехал в Китай.

По словам Плющенко, он приехал в Китай, чтобы провести мастер-классы и посмотреть на с китайских спортсменов.

«А вообще, в будущем у нас грандиозный план — открытие моих школ в Китае. И будут они называться Angels of Plushenko», — приводит слова Плющенко РИА «Новости» со ссылкой на Weibo-канал Sports Star.

В Китае сейчас проходят шоу Плющенко «Лебединое Озеро» и «Щелкунчик».