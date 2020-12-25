Плющенко: «Пишут, что я переманил фигуристов деньгами. Ну, так что?»
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о слухах, что он платит фигуристам, чтобы они переходили в его академию.
«Я говорил, что начинаю делать школу, которая со временем станет самой сильной школой в мире. Но нужно время, потому что мне никто не помогал, я делал и продолжаю все делать сам, все потихонечку. У меня есть желание, энергия и классный тренерский состав. А то, что кто-то к этому как-то не так относится, — я вообще очень давно могу себе позволить не обращать внимания на любые выпады в мою сторону. Многим я неугоден, многим не нравлюсь. А многие, наоборот, меня любят.
И конечно, есть те, кто ревнует: появился новый конкурент. Вот, например, спортсмены переходят ко мне, а кто-то пишет, что я их переманил деньгами. Ну, так что? Если мне хорошо было с Мишиным, меня никто не мог переманить, ни за какие деньги. Потому что я понимал, что это мой единственный тренер, что у меня только с ним может получиться результат, я ему полностью доверял. Если что-то в работе не хорошо, то у спортсмена либо результат портится, либо настроение, либо концентрация, и он принимает решение уйти", — цитирует Плющенко Olympic Channel.
В этом году к 38-летнему тренеру перешли чемпионка Европы Алена Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова. До этого фигуристки тренировались в группе Этери Тутберидзе.
Дополнительная информация:
https://www.olympicchannel.com/ru/stories/news/detail/%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%82%D1%
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