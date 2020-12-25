Плющенко: «Пишут, что я переманил фигуристов деньгами. Ну, так что?»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о слухах, что он платит фигуристам, чтобы они переходили в его академию.

«Я говорил, что начинаю делать школу, которая со временем станет самой сильной школой в мире. Но нужно время, потому что мне никто не помогал, я делал и продолжаю все делать сам, все потихонечку. У меня есть желание, энергия и классный тренерский состав. А то, что кто-то к этому как-то не так относится, — я вообще очень давно могу себе позволить не обращать внимания на любые выпады в мою сторону. Многим я неугоден, многим не нравлюсь. А многие, наоборот, меня любят.

И конечно, есть те, кто ревнует: появился новый конкурент. Вот, например, спортсмены переходят ко мне, а кто-то пишет, что я их переманил деньгами. Ну, так что? Если мне хорошо было с Мишиным, меня никто не мог переманить, ни за какие деньги. Потому что я понимал, что это мой единственный тренер, что у меня только с ним может получиться результат, я ему полностью доверял. Если что-то в работе не хорошо, то у спортсмена либо результат портится, либо настроение, либо концентрация, и он принимает решение уйти", — цитирует Плющенко Olympic Channel.

В этом году к 38-летнему тренеру перешли чемпионка Европы Алена Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова. До этого фигуристки тренировались в группе Этери Тутберидзе.