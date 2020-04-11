Плющенко ответил на обвинения в издевательствах над сыном

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил тем, кто считает, что он издевается над сыном. Ранее его раскритиковали за видео того, как он учил своего семилетнего сына Александра садиться на шпагат.

— Недавно в Instagram вы выкладывали видео, где учили сына делать шпагат. Он жаловался на то, что ему больно, но вы продолжали занятие. После этого вас обвинили в издевательствах над ребенком. Обязательно ли мальчику проходить через это все?

— Если мы занимаемся профессиональным спортом и ставим задачу быть лучшими, то тренировки должны быть на максимуме. Если мы говорим про физическую культуру, это, конечно, какие-то банальные разминки и тренировка чисто для поддержания здоровья. Поэтому каждый выбирает свой путь. Я иногда читаю критические комментарии, которые пишут люди. Просто эти люди никогда не были связаны со спортом. У меня есть друг, скрипач и композитор Эдвин Мартон. И он мне рассказывал, что он в четыре года начал заниматься скрипичным делом, и занимался он по шесть-семь часов в день. Чтобы достичь суперрезультата, нужно очень много пахать. И тоже знаю, что это такое, так как тоже занимался профессиональным спортом. Это действительно адский труд, когда надо делать какие-то вещи через не могу. И это вам расскажет любой спортсмен — тот же Роналду, Месси, Овечкин, Третьяк, — цитирует Плющенко «Фонтанка».

37-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы.