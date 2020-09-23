Плющенко ответил директору «Самбо-70» цитатой из фильма «Жмурки»

Двукратный олимпийский чемпион, тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко в своем Instagram опубликовал ответ директору центра спорта и образования «Самбо-70» Ренату Лайшеву. Ранее Лайшев назвал Плющенко бездельником и заявил, что ему должно быть стыдно.

«Ну если ты видишь, что ситуация накаляется, переведи стрелку на другой день!» — сказано на видео. Это цитата героя Никиты Михалкова из фильма «Жмурки».

«Директору штаба от «бездельника», — так подписал видео Плющенко.

Ранее Евгений Плющенко высказался по поводу поста команды Этери Тутберидзе в Instagram, в котором говорится о «переманивании» фигуристки Алины Загитовой в академию Плющенко.

К посту в «сторис» прикреплен скрин с перепиской Яны Рудковской и Загитовой, в котором говорится об открытии в ноябре катка академии и о том, что Алину «ждут». Фотография подписана фразой «никто никого не переманивает?»