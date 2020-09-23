ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Плющенко ответил директору «Самбо-70» цитатой из фильма «Жмурки»

19:44
Евгений Плющенко. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Евгений Плющенко. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Теги:

Двукратный олимпийский чемпион, тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко в своем Instagram опубликовал ответ директору центра спорта и образования «Самбо-70» Ренату Лайшеву. Ранее Лайшев назвал Плющенко бездельником и заявил, что ему должно быть стыдно.

«Ну если ты видишь, что ситуация накаляется, переведи стрелку на другой день!» — сказано на видео. Это цитата героя Никиты Михалкова из фильма «Жмурки».

«Директору штаба от «бездельника», — так подписал видео Плющенко.

Ранее Евгений Плющенко высказался по поводу поста команды Этери Тутберидзе в Instagram, в котором говорится о «переманивании» фигуристки Алины Загитовой в академию Плющенко.

К посту в «сторис» прикреплен скрин с перепиской Яны Рудковской и Загитовой, в котором говорится об открытии в ноябре катка академии и о том, что Алину «ждут». Фотография подписана фразой «никто никого не переманивает?»

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Опрос

проголосовало: 1205
Все опросы
Алина Загитова вернется в профессиональный спорт?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир