Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 16:19

Плющенко отказался комментировать рассмотрение его слов о гражданстве комитетом по этике

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Евгений Плющенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова члена комиссии по этике ФФККР Алексея Тихонова о рассмотрении слов тренера о смене гражданства 3-5 марта в Санкт-Петербурге.

«Я ничего не комментирую», — сказал Плющенко «СЭ».

Евгений Плющенко после юниорского первенства России выступил с критикой судейства и заявил, что его ученицы могут перейти в другие сборные. Как ожидается, эти слова будут, в том числе, обсуждаться комиссией по этике.

Евгений Плющенко. Скандальные заявления Плющенко многие поняли. Но не все поддержали

Евгений Плющенко
2
0
Читайте также
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
Новое руководство «Рубина» в шоке от клубных долгов. На казанцев подано 11 жалоб от агентов
Девушка пострадала при взрыве коробки в Троицке
Российские силы уничтожили большую часть предоставленной Киеву военной техники НАТО
Движение на Крымском мосту остановлено в обе стороны из-за смертельного ДТП
Стало известно о перекрытии улиц в центре Киева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ТАСС: врачи оперативно отреагировали на проблему Костомарова с сосудами мозга
Новости
RSS RSS
Все новости