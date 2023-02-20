Плющенко отказался комментировать рассмотрение его слов о гражданстве комитетом по этике

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова члена комиссии по этике ФФККР Алексея Тихонова о рассмотрении слов тренера о смене гражданства 3-5 марта в Санкт-Петербурге.

«Я ничего не комментирую», — сказал Плющенко «СЭ».

Евгений Плющенко после юниорского первенства России выступил с критикой судейства и заявил, что его ученицы могут перейти в другие сборные. Как ожидается, эти слова будут, в том числе, обсуждаться комиссией по этике.