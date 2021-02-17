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Плющенко опубликовал видео, в котором с помаркой исполняет каскад из тройного акселя и четверного тулупа

15:28
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко опубликовал у себя в Instagram архивное видео 2010 года, в котором он исполняет каскад из двух прыжков.

Спортсмен выполнил тройной аксель и четверной тулуп, допустив помарку при приземлении.

Публикация от Евгении? Плющенко (@plushenkoofficial)

Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006, 2014) и двукратный серебряный призер Олимпийских игр (2002, 2010).

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