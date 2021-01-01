Плющенко опубликовал фото с трехмесячным сыном

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в Instagram опубликовал фото с сыном Арсением.

На других кадрах Плющенко запечатлен в компании супруги Яны Рудковской и трех своих сыновей: 14-летний Егор Ермак — старший сын Плющенко от первого брака с Марией Ермак, 7-летний Гном Гномыч и Арсений — младший сын Плющенко и Рудковской, родившийся 25 сентября 2020 года от суррогатной матери.