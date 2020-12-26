Плющенко оценил прокат Трусовой на чемпионате России по фигурному катанию
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко дал оценку короткой программе своей подопечной Александры Трусовой на чемпионате России в Челябинске.
Трусова идет четвертой после первого дня с 75,76 балла, впереди три ученицы Этери Тутберидзе — Анна Щербакова, Камила Валиева и Дарья Усачева.
— Она сделала, отстояла все вращения, все они получили четвертый уровень, — считает Плющенко. — Дорожка, по-моему, немного недооценена, можно было тоже ставить высший уровень. Больше могли быть и надбавки от судей. Саше поставили attention, восклицательный знак на флипе. Хотя там его нет, мы исправили это ребро, она уже прыгает флип с внутреннего. Но судьи думают, видимо, что мы не тренируемся, не работаем и не учим. Саша сегодня каталась очень хорошо, на мой взгляд, это был ее лучший прокат за весь сезон, несмотря на то, что она не прыгала аксель 3,5 оборота.
(Дмитрий Кузнецов)
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