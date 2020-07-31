Плющенко объявил, что Косторная не будет исполнять программы Глейхенгауза после перехода

Новый тренер Алены Косторной Евгений Плющенко в интервью «СЭ» рассказал о плане работы фигуристки. 31 июля стало известно о переходе чемпионки Европы-2020 от Этери Тутберидзе в академию Плющенко.

— Алена приступает к тренировкам с завтрашнего дня, мы встретимся и все обговорим. Программы будем полностью менять и ставить свои, — сказал Плющенко. — Мысли и идеи есть, Алена уже знает музыку. Ей понравилось. Что касается соседства с Трусовой на катке, у меня есть возможность разделить девочек на разные льды. Никаких проблем. Будем смотреть. Но внутренняя конкуренция — хорошая история.

Мы разучиваем новые элементы, накатываем программы. Спортсмен должен быть как воин — всегда готов. Даже если сезон будет перенесен на попозже, все равно нужно накатываться, бегать кроссы, растягиваться, танцевать. Давайте не будем забывать, что впереди Олимпиада. (Дмитрий Кузнецов)

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