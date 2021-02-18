Плющенко объяснил, почему Трусова не выступит в финале Кубка России
11:35
Тренер Евгений Плющенко сообщил, что российская фигуристка Александра Трусова восстанавливается после травмы и готовится выступить на чемпионате мира.
Сегодня, 18 февраля, был опубликован список участников финала Кубка России, который является этапом отбора на чемпионат мира.
В нем не оказалось Трусовой. Право на участие в чемпионате мира получили победители первенства России в Челябинске, в женском одиночном катании чемпионкой страны стала Анна Щербакова.
«Александра восстанавливается после чемпионата России, тренируется. Мы готовимся к чемпионату мира», — цитирует ТАСС Плющенко.
Чемпионат мира пройдет в Стокгольме 22-28 марта.
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