Плющенко объяснил, почему Трусова не выступит в финале Кубка России

Тренер Евгений Плющенко сообщил, что российская фигуристка Александра Трусова восстанавливается после травмы и готовится выступить на чемпионате мира.

Сегодня, 18 февраля, был опубликован список участников финала Кубка России, который является этапом отбора на чемпионат мира.

В нем не оказалось Трусовой. Право на участие в чемпионате мира получили победители первенства России в Челябинске, в женском одиночном катании чемпионкой страны стала Анна Щербакова.

«Александра восстанавливается после чемпионата России, тренируется. Мы готовимся к чемпионату мира», — цитирует ТАСС Плющенко.

Чемпионат мира пройдет в Стокгольме 22-28 марта.