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Плющенко объяснил, почему Косторная не выступит с произвольной программой на контрольных прокатах

11:59
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о работе с Аленой Косторной. Спортсменка не выступит в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России. Плющенко отметил, что программа еще не полностью готова.

«Алена не снялась, мы планировали катать только короткую программу и не готовились выступать в произвольной, — цитируют Плющенко «РИА Новости». — В силу того, что мы только недавно приступили к совместной работе, нужно время. Короткая готова, произвольная доделывается. Если мы все помним, Алена всего месяц назад перешла ко мне. Пришла в нулевой форме, поэтому мы начинали с самого начала. Готовимся и идём дальше, к соревнованиям. Все у нас по плану. Просто произвольная пока в «сыром» виде».

Ранее Косторная покинула группу Этери Тутберидзе и перешла в академию Плющенко.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200913/kostornaya-1577161273.html

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