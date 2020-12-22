Плющенко объяснил, почему Косторная не будет участвовать в чемпионате России

Тренер действующей чемпионки Европы по фигурному катанию Алены Косторной Евгений Плющенко рассказал, почему девушка пропустит чемпионат России. Специалист отметил, что врачи настаивают на форсировании подготовки.

«Косторная переболела ковидом, вышла на лед за неделю до чемпионата России. К сожалению, тренироваться ей оказалось очень тяжело. Прокаты даются с большим трудом, прежде всего в плане дыхания. Мы до последнего старались делать все, что только можно, но за неделю крайне сложно подготовиться к столь ответственному старту. Врачи тоже стоят на том, что не нужно форсировать подготовку. Такие вещи после любых вирусных инфекций могут быть чреваты крайне серьезными осложнениями, после которых вообще можно закончить карьеру. Алена же — девочка совсем молодая. Ей еще жить и жить в спорте. Потому наиболее разумным шагом в данной ситуации я посчитал отказ от выступления в Челябинске», — передает слова Плющенко RT.

Ранее спортсменка пропустила пятый этап Кубка России, который прошел в начале декабря в Москве, из-за положительного теста на коронавирус.

Соревнования в Челябинске пройдут с 24 по 26 декабря.