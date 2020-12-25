Плющенко объяснил оценки Валиевой и Трусовой на чемпионате России «особой зарядкой для судей и мониторов»

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко прокомментировал «CЭ» судейство короткой программы на чемпионате России в Челябинске. Подопечная Плющенко Александра Трусова стала четвертой с чистым прокатом (75,76 балла), впереди три ученицы Этери Тутберидзе, причем Камила Валиева после падения с тройного акселя получила 79,99 балла.

— Вы с судьями, техническими специалистами по ходу сезона контактируете? Ведь вы не первый раз недовольны судейством.

— Конечно, контакт есть. Сегодня мы уже встречались по этой теме, я говорил с Александром Лакерником. Завтра тоже договорились встретиться, мы посмотрим все видеоматериалы. Может, я чего-то не понимаю? И другие тренеры тоже, по всей вероятности. Так что да, сегодня обсуждали.

— И что вам говорят?

— Говорят, что так все должно быть. Они не видят ребер на флипах и лутцах у некоторых фигуристок. Все в порядке. А у Трусовой ну очень видно. (смеется)

— Может, вам мониторы им другие купить просто? У вас же есть возможность скинуться наверняка.

— Да мониторы нормальные! Там просто, видимо, зарядка идет другая. Они заряжаются по-особенному, от определенных людей, какими-то энергетическими посылами. И не только. Хорошая зарядка идет, судя по всему. К пенсии. Там же много пенсионеров за ними сидит, насколько я знаю. Мы будем думать, что делать. Мы понимаем, как идут эти процессы. Валиева действительно хорошо катается, она умеет скользить, ноги тянет. Никаких претензий. Но по сегодняшнему дню вопросы есть по всем. Вот у Усачевой почему не видят ребро? Ее шатает на выезде, а ставят +3. Это можно объяснить только хорошей зарядкой. Если судья ставит плюс три за такое вращение, куда он смотрит? Может, параллельно монитору, на Трусову? Что она там не так на разминке делает?

(Дмитрий Кузнецов)

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