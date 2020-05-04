Плющенко обещал довести до конца историю со слухами о психической болезни его сына Александра

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в своем Instagram рассказал, что доведет историю со слухами о психической болезни их с Яной Рудковско сына Александра до конца. Ранее сообщалось, что Рудковская подала в суд на одно из российских изданий за распространение информации.

- Снова сидим и никого не трогаем и снова начинают трогать уже не только нас, а уже нашего ребенка .Я доведу это дело до конца,наказать виновных лжецов это уже даже не вопрос принципа — это вопрос жизни. Жизни нашего сына! — написал Плющенко.