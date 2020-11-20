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Плющенко о прокате Трусовой: «Аксель — ничего, поработаем еще»

21:34
Евгений Плющенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгений Плющенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Тренер российской фигуристки Александры Трусовой Евгений Плющенко оценил ее выступление в короткой программе на «Гран-при» в Москве. Трусова показала третий результат, набрав 70,81 балла.

«Очень красиво каталась, — сказал Плющенко в эфире Первого канала. — Эмоционально каталась, просто великолепно. Красивая, артистичная становишься, вообще фантастика. Порадовала. Аксель — ничего, поработаем еще, еще не вечер, все впереди. Дожмем его. Очень красивые линии, позы красивые, шаги. Смотри, какой взгляд, фантастика. Это ОК, другое дело».

Первое место после короткой программы занимает Алена Косторная (78,84). На второй позиции Елизавета Туктамышева (74,70).

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