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Плющенко — о переносе ЧМ на осень: «Надо выйти здоровыми из ситуации с коронавирусом, и только потом садиться и обсуждать»

15 апреля 2020, 23:28
Евгений Плющенко. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Евгений Плющенко. Фото Федор Успенский, "СЭ"

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался по поводя проведения чемпионата мира 2020 мало. Турнир был отменен из-за угрозы распространения коронавируса.

— Ясности по вопросу сейчас нет, — приводит ТАСС слова Плющенко. — У нас, как и у всех, было запланировано немало подготовительной работы, сборов. Но для начала всем надо выйти здоровыми из этой ситуации, и только потом садиться и обсуждать все это со спортсменами. Все в одинаковой обстановке, но руки опускать нельзя — все это рано или поздно закончится.

Пока нет никакой конкретики, спортсменам остается расслабиться и ждать, тренироваться дома, не терять форму, делать ОФП, прыгать, скакать, делать туры — двойные, тройные, качать пресс, спину, делать растяжки. А дальше, когда мы выйдем из этой истории, можно уже будет принимать решения по этапам и финалу Гран-при, по челленджерам, по чемпионатам.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8254165

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Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




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