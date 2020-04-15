Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался по поводя проведения чемпионата мира 2020 мало. Турнир был отменен из-за угрозы распространения коронавируса.

— Ясности по вопросу сейчас нет, — приводит ТАСС слова Плющенко. — У нас, как и у всех, было запланировано немало подготовительной работы, сборов. Но для начала всем надо выйти здоровыми из этой ситуации, и только потом садиться и обсуждать все это со спортсменами. Все в одинаковой обстановке, но руки опускать нельзя — все это рано или поздно закончится.

Пока нет никакой конкретики, спортсменам остается расслабиться и ждать, тренироваться дома, не терять форму, делать ОФП, прыгать, скакать, делать туры — двойные, тройные, качать пресс, спину, делать растяжки. А дальше, когда мы выйдем из этой истории, можно уже будет принимать решения по этапам и финалу Гран-при, по челленджерам, по чемпионатам.